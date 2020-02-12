Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10 modellerinde kullanılan ön kamera, ekranın tam ortasında bulunan küçük bir deliğin içerisine yerleştirilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Peki bu kamera deliğini telefonunuzdan tamamen gizlemek için neler yapmanız gerekiyor?

İşte kamera deliğini ekrandan gizlemek için uygulamanız gereken adımlar:

1- Telefonunuzdan 'Aylarlar' bölümüne girin.

2- 'Ekran' seçeneğine dokunun

3- Tam Ekran Uygulamaları öğesine dokunun.

4- Sağ üstteki üç noktalı menüye dokunun

5- 'Gelişmiş ayarlar' seçeneğine girin

6- Kamera Silüetini Gizle seçeneğini aktif edin

Bütün bu işlemleri eksiksiz bir şekilde yaptığınızda, ön kameranızın siyah bir şeridin içine gizlendiğini göreceksiniz. Kameranızı tekrar ortaya çıkarmak için aynı yolu izleyerek, söz konusu ayarı kapatabilirsiniz.