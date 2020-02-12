taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0423
Euro
6.5945
Altın
1566.28
Borsa
121214.15
Gram Altın
304.008
Bitcoin
62315.17

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10 modellerinde, ön kamera deliğinizi nasıl gizleyeceğini adım adım anlattık.

  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung Galaxy Note 10 modellerinde kullanılan ön kamera, ekranın tam ortasında bulunan küçük bir deliğin içerisine yerleştirilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Peki bu kamera deliğini telefonunuzdan tamamen gizlemek için neler yapmanız gerekiyor?

İşte kamera deliğini ekrandan gizlemek için uygulamanız gereken adımlar:

1- Telefonunuzdan  'Aylarlar' bölümüne girin.

samsung

 

2- 'Ekran' seçeneğine dokunun

sansung

 

3- Tam Ekran Uygulamaları öğesine dokunun.

samsung

 

4- Sağ üstteki üç noktalı menüye dokunun

samsung

 

5- 'Gelişmiş ayarlar' seçeneğine girin

samsung

 

6- Kamera Silüetini Gizle seçeneğini aktif edin

samsung

Bütün bu işlemleri eksiksiz bir şekilde yaptığınızda, ön kameranızın siyah bir şeridin içine gizlendiğini göreceksiniz. Kameranızı tekrar ortaya çıkarmak için aynı yolu izleyerek, söz konusu ayarı kapatabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenirSamsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenirSamsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenirSamsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenirSamsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenirSamsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenirSamsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenirSamsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenirSamsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir

İlginizi Çekebilir
Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı
Nikola Motors, 'Badger' adını verdiği yeni elektrikli kamyonet modelini resmi olarak duyurdu. Kamyonetin özelliklerini sizler için derledik.
İran'dan uzay programını eleştiren Fransa'ya tepki
Uzaya fırlattığı Zafer isimli uydunun yörüngeye yerleşememesi nedeniyle Fransa'dan tepki alan İran, eleştirilere yanıt verdi.
iPhone 11 modellerinde bulunan UWB teknolojisi nedir
Apple'ın, iPhone 11 modellerinde kullandığı Ultra Geniş Bant(UWB) teknolojisi hakkında her şey.
Koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi iptal edilebilir
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Barselona'da yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi tehlikeye girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaliforniyum nedir
Kaliforniyum nedir
2
Bedelli askerlik nedir
Bedelli askerlik nedir
16
Mızrap nedir
Mızrap nedir
1
Kronik depresyon nedir
Kronik depresyon nedir
1
Kırkayak kaç ayaklıdır
Kırkayak kaç ayaklıdır
1
Selfitis nedir
Selfitis nedir
2
Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği nedir
Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği nedir
1
[+] Görüş bildir