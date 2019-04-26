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Samsung Galaxy Note 10'un 5G modeli olacağı doğrulandı

ABD'li Verizon, 5G özellikli bir Galaxy Note 10 piyasaya sürüleceğini onayladı.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 17:10..
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Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesini ve katlanabilir telefonunu tanıtarak bir anda dikkatleri üzerine çekti. Samsung'un bu sene tanıtacağı ikinci amiral gemisi telefonu ise Galaxy Note 10 olacak.

Galaxy S10 ailesinden sonra tüm gözler Galaxy Note 10'a çevrilmişken, telefon hakkında yavaş yavaş bazı detaylar belli olmaya başladı. ABD'li Verizon, merakla beklenen Note 10 serisinde bir de 5G destekli model olacağını doğruladı.

samsung galaxy note 10

NOTE 10 5G ONAYLANDI

Samsung'un birkaç Galaxy Note 10 modeli piyasaya süreceği konuşuluyor ve bu modellerden birinin de 5G destekli olacağı konuşuluyordu. Verizon CEO'su Hans Vestberg, bu yıl gelecek Galaxy Note 10 serisinde bir de 5G destekli model olacağını açıkladı.

4 FARKLI GALAXY NOTE 10 GELEBİLİR

Güney Kore'den gelen raporlara göre Samsung, standart Note 10 modelini yanında 5G destekli iki farklı Note 10 modeli daha piyasaya sürecek. Galaxy Note 10'un son üyesi ise tıpkı S10 serisinde olduğu gibi Galaxy Note 10e olacak.

5G destekli modellerin hiçbir özelliğinden bahsedilmezken, bu telefonların 5G'li olmayan modellere göre daha yüksek batarya kapasiteleriyle gelmesi bekleniyor.

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