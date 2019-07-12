Samsung Galaxy Note 10'un fiyatı belli oldu

Samsung'un, Galaxy S10 serisinden sonra en çok merak edilen telefonu şüphesiz Galaxy Note 10 olacak. Şirket, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl birden fazla Note telefonu tanıtmaya hazırlanırken bu telefonların satış fiyatı ise oldukça merak ediliyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Note 10 serisi 4 farklı model ile kullanıcılarla buluşacak. Bu modellerin, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10 5G ve Galaxy Note 10 Plus 5G olması bekleniyor. Bazı kaynaklara göre ise tıpkı S10 serisinde olduğu gibi daha uygun fiyatlı bir Galaxy Note 10e modeli de gelebilir.

FİYATLARI BELLİ OLDU

Alman teknoloji sitesi WinFuture'dan alınan bilgilere göre Samsung Galaxy Note 10'un 256GB depolama sürümünün satış fiyatı 999 Euro olacak. 256GB depolama sürümüne sahip Galaxy Note 10+ ise 1.149 Euro'dan satışa çıkacak. Serinin diğer modelleriyle ilgili henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.

Güney Kore'den gelen yeni bilgilere göre Galaxy Note 10 serisi 9 Ağustos'ta ön siparişe açılacak ve 23 Ağustos'ta raflardaki yerini alacak. Telefonun ülkemizdeki satış tarihi ise değişiklik gösterebilir.

SamMobile'dan alınan bilgilere göre ise Samsung, Güney Kore'de Note 10 serisinin sadece 5G modellerini satışa sunacak. Şirket, Avrupa'da ise hem 5G hem de 4G'li Galaxy Note 10'ları satmaya devam edecek.

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