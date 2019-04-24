Samsung Galaxy Note 10'un konsept videosu yayınlandı

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesini ve katlanabilir telefonunu tanıtarak bir anda dikkatleri üzerine çekti. Samsung'un bu sene tanıtacağı ikinci amiral gemisi telefonu ise Galaxy Note 10 olacak.

Güney Koreli şirketin üzerinde çalışmalara çoktan başladığı Galaxy Note 10 hakkında henüz fazla bir bilgi bulunmasa da Concept Creator, telefona ait yeni bir konsept videosu yayınladı. Galaxy Note 10 hakkında en azından bir fikir sahibi olmamızı sağlayan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Konsept videosuna göre Samsung Galaxy Note 10, 4 arka kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Galaxy S10 serisine göre daha gelişmiş bir kameraya sahip olacağı söylenen Note 10, piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefon olacak.

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