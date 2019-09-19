Samsung, Galaxy Note ve Galaxy S serilerini birleştirebilir

Samsung'un amiral gemisi serileri olaran Galaxy S ve Galaxy Note, kullanıcıların en çok ilgi duyduğu akıllı telefonları barındırıyor. Şirket, genellikle Galaxy S serisinin yeni modellerini yıl başından sonra, Galaxy Note modellerini ise yaz aylarında tanıtıyor. Ancak, ortaya atılan yeni iddialara göre Samsung, gelecek yıl bu iki seriyi birleştirerek Galaxy One adı altında bir akıllı telefon piyasaya sürecek.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Evan Blass, Samsung'un iki Galaxy serisini de tamamen ortadan kaldırarak, gelecek yılın başlarında S-Pen kalem de içeren Galaxy One adında tek bir telefon tanıtacağını iddia etti.





Samsung, eğer gelecek yılın başında Galaxy Note ve S serilerini birleştirip tek bir telefon tanıtırsa, yaz aylarında tanıttığı Galaxy Note etkinliğinin yerinde bir boşluk oluşacak. Şirket, oluşacak bu boşluğu, katlanabilir telefon modellerini tanıtarak doldurmayı planlıyor.

Evan Blass, her ne kadar şimdiye dek birçok güvenilir sızıntı bildirse de Samsung'un her iki amiral gemisi serisini birleştirmesi oldukça zor görünüyor. Bununla birlikte, Note ve S serisinin bir araya geleceğini iddia eden daha eski söylentiler de var. Bütün bü iddiaları bir araya getirdiğimizde, Samsung'un en azından böyle bir düşüncesi olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil.

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