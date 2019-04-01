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Samsung Galaxy S10 5G'nin satış fiyatı belli oldu

Samsung Galaxy S10 serisinin 5G destekli modeli olan S10 5G'nin satış fiyatı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 11:21..
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Samsung, şubat ayında düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 serisini tanıtmıştı. Galaxy S10 serisinin 5G destekli üyesi S10 5G hakkında şimdiye kadar birçok söylenti ortaya çıksa da satış fiyatı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyordu.

Galaxy S10 ailesinin en pahalı üyesi olacak olan Samsung Galaxy S10'un 5G modeli, 5 Nisan 2019'da Güney Kore'de piyasaya sürülecek. Ülkedeki bir basın bülteninde ortaya çıkan bilgilere göre ise telefonun satış fiyatı kesinleşti.

samsung

SAMSUNG GALAXY S10 5G SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

8GB / 256GB ve 8GB / 512GB depolama seçenekleri ile Güney Kore'de piyasaya çıkacak Galaxy S10 5G'nin satış fiyatları ise sırasıyla 1.285 dolar ve 1.363 dolar olacak.

Samsung'un ilk 5G destekli telefonu olan Galaxy S10 5G, sadece 5G alt yapısını destekleyen belirli ülkelerde satışa çıkacak.

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