Samsung Galaxy S10 hakkında bilmeniz gereken her şey

Samsung Galaxy S9, bu yılın en popüler Android akıllı telefonlarından biri olarak gösteriliyor. Sırada ise Samsung'un çok güvendiği bir telefon olan Galaxy S10 var.

İster daha gelişmiş bir kamera olsun ister tasarımı olsun, şimdiye kadar Galaxy S10 ile ilgili ortaya çıkan bütün bilgileri sizler için bir araya getirdik.

TASARIM

Sizce Galaxy S10'un genel görünümü nasıl duruyor? Heyecan verici bir şekilde, Eylül ayında Samsung CEO'su DJ Koh, yaklaşan Galaxy S10 serisinin radikal değişimlere sahne olacağını bildirdi, fakat bu konuda pek bilgi vermedi. Çıkan haberlere göre Samsung, telefonun arka yüzeyinde seramik kullanabilir.

Telefonun neredeyse çerçevesiz bir ekranla geleceği tahmin ediliyor. Arka tarafında 3 kamera olacak telefonun ekrana gömülü parmak izi okuyucu ile geleceği düşünülüyor.

ÖZELLİKLER

Yeni çıkacak olan Galaxy S10'da muhtemelen 5G desteği olmayacak, fakat 2019 yılı içerisinde 5G destekli bir versiyonunun da piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Samsung 5G destekli telefonu ise ilk olarak Amerika ve Güney Kore'de piyasaya sürecek.

İşlemci olarak ise telefon, Amerika versiyonu için Snapdragon 855'in yeni bir sürümü ile gelebilir. Türkiye'de ise muhtemelen Exynos 9820 işlemcisini kullanacak. Samsung bu işlemcisinin yüzde 20 performans artışı sağladığını ve yüzde 40 daha verimli olduğunu iddia ediyor. Ayrıca bu yeni işlemci 8K video kayıt desteğine de sahip. Diğer bilgiler ise telefonun 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağını gösteriyor.

KAMERA

Samsung Galaxy S9'un kamerasına bağtığımızda S8 modeline göre bir hayli üstün olduğunu görmüştük. Peki S10'da da öylemi olacak?

Samsung yeni kamerasına daha fazla lens ekleyip performans artışı sağlayabilir. Arkasında üç kamera ile geleceği konuşulan telefonun birinci kamerası 12 megapiksellik değişken diyaframlı, ikinci kamerası 16 megapiksellik geniş açılı, üçüncüsü ise 13 megapiksellik bir kamera olması bekleniyor. Ayrıca telefonun çift ön kamera ile geleceği de konuşuluyor.

EKRAN

Telefonun ekranında bir çentik olup olmayacağı çok konuşulsa da, söylentiler çentik olmayacağını gösteriyor. Samsung'un Infinity-O olarak adlandırdığı neredeyse çerçevesiz bir ekranla karşımıza çıkabilecek S10'da muhtemelen ekrana gömülü parmak izi okuyucusu olacak.

Infinity-O ekran teknolojisinin henüz yapım aşamasında olduğunu ve Galaxy S10 ile karşımıza çıkmayacağını söyleyen birtakım raporlar da mevcut. Bu ekranın nasıl göründüğünü aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz.

Bu özelliklerine baktığımızda pek de uygun fiyatlı olmayacağını tahmin ettiğimiz yeni Galaxy S10 hakkında siz ne düşünüyorsunuz?