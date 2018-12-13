Samsung Galaxy S10 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung Galaxy S10, edinilen bilgilere göre 20 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi etkinliği sırasında tanıtılacak. Bilgilere göre Galaxy S10 6,1 inç, Galaxy S10 Plus 6.4 inç, S10 Lite ise 5.8 inç ekran boyutu ile gelecek. Peki 2019'da karşımıza çıkacak bu telefonların fiyatları ne olacak?

BEKLENEN FİYATLAR

Samsung'un çok güvendiği yeni amiral gemisi Galaxy S10 modellerinin çıkış fiyatlarının ise şu şekilde olması bekleniyor:

S10 Lite : 881 dolar

: 881 dolar S10 128GB depolama: 1,007 dolar

1,007 dolar S10 512GB depolama: 1,260 dolar

1,260 dolar S10+ 128GB depolama: 1,134 dolar

1,134 dolar S10+ 512GB depolama: 1,386 dplar

1,386 dplar S10+ 1TB depolama: 1,765 dolar

Bütün modellerin 3 kameraya sahip olması ve Android Pie işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Yeni yıla büyük umutlarla girecek olan Samsung, bu yeni telefonları ile daha da güçlenmek istiyor.