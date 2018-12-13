taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.35665
Euro
6.1018
Altın
1245.69
Borsa
90051.1
Gram Altın
214.356

Samsung Galaxy S10 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung Galaxy S10'un 20 Şubat'ta lanse edileceği belirtildi. Peki fiyatı ne olacak?

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung Galaxy S10, edinilen bilgilere göre 20 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi etkinliği sırasında tanıtılacak. Bilgilere göre Galaxy S10 6,1 inç, Galaxy S10 Plus 6.4 inç, S10 Lite ise 5.8 inç ekran boyutu ile gelecek. Peki 2019'da karşımıza çıkacak bu telefonların fiyatları ne olacak?

BEKLENEN FİYATLAR

Samsung'un çok güvendiği yeni amiral gemisi Galaxy S10 modellerinin çıkış fiyatlarının ise şu şekilde olması bekleniyor:

  • S10 Lite: 881 dolar
  • S10 128GB depolama: 1,007 dolar
  • S10 512GB depolama: 1,260 dolar
  • S10+ 128GB depolama: 1,134 dolar
  • S10+ 512GB depolama: 1,386 dplar
  • S10+ 1TB depolama: 1,765 dolar

Samsung Galaxy S10 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Bütün modellerin 3 kameraya sahip olması ve Android Pie işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Yeni yıla büyük umutlarla girecek olan Samsung, bu yeni telefonları ile daha da güçlenmek istiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 43 yaralı, 4 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 43 yaralı, 4 ölü

254
6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

8
Oktay Kaynarca konferansa katıldı

Oktay Kaynarca konferansa katıldı

16
Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

117
Theresa May güven oylamasını kazandı

Theresa May güven oylamasını kazandı

7
Pentagon'dan Fırat'ın doğusu için açıklama

Pentagon'dan Fırat'ın doğusu için açıklama

64
Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir