Samsung Galaxy S10 Lite hakkında yeni bilgiler var

Samsung, yeni piyasaya süreceği Galaxy S10 serisi ile yeni yılda adından sıkça söz ettirmek istiyor. Söylentilere göre Samsung, Galaxy S10 serisine ait en az 3 akıllı telefon piyasaya sürecek. Bu üç telefon arasında en ucuz olduğu belirlenen Galaxy S10 Lite hakkında bazı söylentiler var.

Güvenilir Twitter kullanıcısı Ice Universe tarafından elde edilen bir bilgiye göre, Galaxy S10 Lite, önceki Galaxy S serisi gibi eğimli bir ekrana sahip olmayacak, bunun yerine normal bir düz ekran kullanılacak. Ekranda, daha önce piyasaya sürülen Galaxy A8S gibi bir delik olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Android 9 Pie işletim sistemi ile gelecek Samsung Galaxy S10 Lite, OnePlus 6T ve Asus ZenFone 5Z gibi orta sınıf akıllı telefonlara rakip olabilir. Telefon, Samsung'un Galaxy S10 serisiyle birlikte piyasaya çıkacak.

M SERİSİ TELEFONLAR DA GELİYOR

Samsung, ayrıca önümüzdeki ay Hindistan'da 3 yeni akıllı telefon tanıtacak. Bu telefonların yeni Galaxy M serisine ait, Galaxy M10, M20 ve M30 olarak adlandırılması bekleniyor. Yeni raporlar, M serisindeki akıllı telefonların "Infinity-V" ekrana sahip olacağını gösteriyor. Infinity-V, esasen Vivo V11 Pro, OnePlus 6T, Oppo F9 gibi cihazlarda gördüğümüz su damlası veya çiy damlası çentiğine oldukça benzeyen bir çentikli ekran barındırıyor.



