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Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi hatasını düzeltecek

Samsung Galaxy S10'da yer alan parmak izi sensörünün kolayca kandırılabilmesi, şirketi harekete geçirdi.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 17:20..
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Samsung'un bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy S10, parmak izi sensöründe meydana gelen hatalar nedeniyle birçok kullanıcıya güvenlik sorunu yaşattı. İlk olarak 3 boyutlu baskı ile elde edilen parmak izlerinin, telefonun kilidini açabildiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise herhangi bir koruyucu kılıfın bile parmak izini açabildiği tespit edildi.

Samsung Galaxy S10'un parmak izi kılıfla açılabiliyor VİDEO

Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi hatasını düzeltecek

SAMSUNG GÜNCELLEME YAYINLAYACAK

Galaxy S10'da bulunan parmak izi problemlerinin farkında olduğunu açıklayan Samsung, en kısa zamanda yeni bir güncelleme ile hataların giderileceğini belirtti. Şirket ayrıca, bankacılık uygulamalarına parmak izlerini tanımlayan kullanıcıların, sorun çözülene kadar bu özelliği devre dışı bırakmalarını tavsite ediyor.

samsung

Galaxy S10'da meydana gelen parmak izi sorunlarının kaynağı ise henüz bilinmiyor. Ancak Samsung, plastik veya silikon ekran koruyucuları nedeniyle parmak izi sensörünün bozulabileceğini belirtelerek, kullanıcıların yalnızca orijinal ekran koruyucularını tercih etmesini istiyor.

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Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi hatasını düzeltecek

Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi hatasını düzeltecek

Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi hatasını düzeltecekSamsung, Galaxy S10'daki parmak izi hatasını düzeltecek

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