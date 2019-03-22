Samsung Galaxy S10'un 5G modeli 5 Nisan'da satışa çıkacak

Yeni nesil 5G teknolojisi henüz dünya genelinde kullanılmasa da birçok şirket çeşitli testler gerçekleştirip 5G şekebelerini kuruyor. Buna ek olarak bazı akıllı telefon üreticileri de 5G destekli ilk akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor.

Samsung, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte merakla beklenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u ve Galaxy S10 ailesini tanıtmıştı. Galaxy S10 ailesinin en güçlü ve en dikkat çekici üyesi ise şüphesiz Galaxy S10 5G oldu.





5 NİSAN'DA SATIŞTA

Samsung, Güney Kore hükümetinin 5G ağ çalışmalarını hızlandırmak için Galaxy S10 5G modelini 5 Nisan'da Güney Kore'de satışa çıkarıyor. Şirket 11 Nisan'da ise sadece Verizon müşterilerine özel ABD satışlarını başlatacak.

Özellikle 4 arka kamerası ile dikkat çeken telefonun çıkış fiyatının ise 1.300 dolar olması bekleniyor.

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