Samsung Galaxy S11, 108 MP kamera ile gelecek

Samsung'un, Galaxy Note 10 serisini tanıtmasının ardından gözler Galaxy S11 serisine çevrildi. Önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılması beklenen Galaxy S11 serisi, şimdiden birçok söylentinin de ortaya çıkmasına neden oldu.

Gelecek yıl tanıtılacak akıllı telefon modellerinin, özellikle kamera konusunda bir hayli gelişmiş olacağını söyleyebiliriz. Örneğin bugün itibarıyla tanıtılan Xiaomi Mi Note 10'da 108 MP kamera kullanan Xiaomi, bunun sinyallerini şimdiden vermiş durumda. Yeni gelen bilgilere göre ise Samsung da Xiaomi'nin izinden gidecek.

GALAXY S11 SERİSİNDE 108 MP KAMERA BULUNACAK

Samsung, geçtiğimiz ağustos ayında dünyanın ilk 108 MP kamera sensörü olan Isocell Bright HMX'i ürettiğini açıklamıştı. Xiaomi ise bugün tanıttığı Mi Note 10 modeli ile birlikte, bu sensörü kullanan ilk akıllı telefon üreticisi oldu.

Bununla birlikte Samsung, ikinci nesil 108 MP Isocell Bright HMX sensörü üzerinde çalışıyor ve yeni ortaya çıkan bilgilere göre bu sensör, ilk olarak Galaxy S11 serisinde kullanılacak.

Samsung, yeni Galaxy S serisi telefonlarını, genellikle şubat veya mart ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde tanıtıyor. Gelecek yıl bu etkinlik, 24-27 Şubat tarihleri arasında Barselona'da yapılacak. Bu nedenle, etkinlik sırasında Galaxy S11 serisinin tanıtılma ihtimali oldukça yüksek.

Öte yandan yeni Galaxy S11 serisinin, 800-1.000 dolar aralığında fiyatlarla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

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