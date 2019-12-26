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Samsung Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilir

Samsung, birkaç ay sonra tanıtacağı Galaxy S11 serisinde isim değişikliğine gidebilir.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 09:51..
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Samsung, geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S10 serisini tanıttıktan sonra geçtiğimiz ağustos ayında da Galaxy Note 10 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, artık bir sonraki Galaxy S11 serisi için gün sayarken, telefonlar hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Samsung'un, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta, San Fransisco'daki bir etkinlik sırasında tanıtması bekleniyor. Ancak yeni ortaya atılan iddialara göre şirket, isim değişikliğine gidebilir.

galaxy s11

GALAXY S11 YERİNE GALAXY S20

Samsung'un, 2020 yılından itibaren Galaxy S20 isimlendirmesine geçeceği iddia edildi. Bu nedenle şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S11 serisi, Galaxy S20 adıyla satışa çıkabilir.

10 serisinden 20 serisine atlamak aslında alışık olmadığımız bir şey değil. Örneğin Huawei ve Honor, genellikle amiral gemisi telefonlarında bu stratejiyi izliyor. ( Mate 10, Mate 20, P10, P20, Honor 10, Honor 20...)

samsunh

SAMSUNG VE APPLE REKABETİ

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S ve Galaxy Note serileri, genellikle iPhone modelleriyle rekabet edebilmek için aynı isimlendirmeyi kullanıyor. Örneğin şu anda piyasada bulunan iPhone 11 serisinin karşısına Galaxy S11'i çıkarmak daha mantıklı olacaktır. Bu nedenle Samsung'un isim değişikliğine gitmesi doğru bir adım olmayabilir.

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Samsung Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilir

Samsung Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilir

Samsung Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilir

Samsung Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilirSamsung Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilir

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