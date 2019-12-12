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Samsung Galaxy S11'in 108 MP kamera ile geleceği doğrulandı

Samsung'un gelecek yıl tanıtacağı Galaxy S11 serisi, 108 MP kamera sensörlerini kullanacak.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 10:08..
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Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 11 serisini tanıtmış ve kullandığı gelişmiş kameralar ile dikkat çekmişti. Özellikle iPhone 11 Pro'da bulunan Gece Modu ve geliştirilmiş Smart HDR özelliği, en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde iPhone 11 Pro'yu en üste taşımıştı.

Apple'a karşı bir hamle yapmak isteyen Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy S11 serisindeki kameralara oldukça önem veriyor. Yeni gelen raporlara göre 5x optik zoom özellikli 108 MP kameraya sahip olacak Galaxy S11, toplamda 4 arka kamera ile kullanıcılarla buluşacak.

galaxy s11

XIAOMI'DEN DAHA GELİŞMİŞ OLACAK

Geçtiğimiz haftalarda Mi Note 10 modelini tanıtan Xiaomi, Samsung'un 108 MP kamera sensörlerini kullanmıştı. Ancak Samsung, Galaxy S11 modelinde daha gelişmiş 108 MP sensörlerini kullanacak.

Öte yandan yeni Galaxy S11 serisinin, 800-1.000 dolar aralığında fiyatlarla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

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