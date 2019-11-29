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Samsung Galaxy S11'in tasarımına ait bazı detaylar belli oldu

Samsung Galaxy S11'in yeni tasarım görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 15:25..
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Samsung, gelecek yılın başlarında yeni Galaxy S11 serisini tanıtmaya hazırlanırken, telefonun tasarımı ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Yeni tasarım görüntülerine baktığımızda Galaxy S11 serisinin, tasarım olarak diğer modellerden pek farklı olmadığını görüyoruz. Ancak yine de ufak tefek bazı değişiklikler mevcut.

Şimdiye kadar sızdırdığı doğru bilgilerle öne çıkan OnLeaks,  Galaxy S11 için oluşturulan tasarım görüntülerini paylaştı. Görüntüler, özellikle kamera tasarımının tamamen değişeceğini gösteriyor.

samsung

5 ADET ARKA KAMERA

Galaxy S11'in arka tarafına baktığımızda, yuvarlak köşeli bir alana yerleştirilmiş 5 adet kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameraların hemen ortasında ise LED flaş yer alıyor. Ayrıca bu kamera sensörlerinden birinin 108 MP olacağına dair söylentiler de var.

galaxy s11

DAHA İNCE ÇERÇEVELER

Diğer detaylara baktığımzıda, Galaxy S11'in bir önceki seriye göre daha ince çerçevelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca seriye ait telefonların, 6,3 ile 6,7 inç arasında değişen ekran boyutlarına sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Sonuç olarak bütün bunlar sadece bir sızıntıdan ibaret ve henüz Samsung tarafından doğrulanmayan bilgiler. Ancak Galaxy S11'in tanıtım tarihi yaklaştıkça, sızıntıların doğru olma ihtimali de bir o kadar artıyor.

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Samsung Galaxy S11'in tasarımına ait bazı detaylar belli oldu

Samsung Galaxy S11'in tasarımına ait bazı detaylar belli oldu

Samsung Galaxy S11'in tasarımına ait bazı detaylar belli oldu

Samsung Galaxy S11'in tasarımına ait bazı detaylar belli olduSamsung Galaxy S11'in tasarımına ait bazı detaylar belli oldu

Samsung Galaxy S11'in tasarımına ait bazı detaylar belli oldu

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