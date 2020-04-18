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Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki ekran hatası için güncelleme yayınlayacak

Samsung Galaxy S20 Ultra modellerinde yer alan yeşil ekran sorunu, yeni bir güncelleme ile giderilecek.

Haber Merkezi |
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Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki ekran hatası için güncelleme yayınlayacak

Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki ekran hatası için güncelleme yayınlayacak

Samsung, geçtiğimiz şubat ayında merakla beklenen Galaxy S20 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak serinin en güçlü modeli Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, ekranın bazen yeşil renkli göründüğünden şikayet ediyordu.

Söz konusu hatanın yalnızca Exynos işlemcili modellerinde görülmesi, Samsung'un yoğun eleştiriler almasına neden oldu. Samsung, gelen eleştiriler konusunda yeni bir açıklama yayınladı.

samsung

YEŞİL EKRAN SORUNU GÜNCELLEME İLE GİDERİLECEK

Samsung’un amiral gemisinde görülen sinir bozucu hata, Exynos 990’lı modeli kullanan kullanıcıların cihazın ekranını 120 Hz yenileme hızına getirmesi ve ekran parlaklığının yüzde 30’un altına çekilmesiyle ortaya çıkıyor.

Samsung, söz konusu hatanın en kısa sürede yeni bir güncelleme ile giderileceğini duyurdu. Ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi yok.

Instagram: @eshteknoloji

Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki ekran hatası için güncelleme yayınlayacak

Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki ekran hatası için güncelleme yayınlayacak

Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki ekran hatası için güncelleme yayınlayacak

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