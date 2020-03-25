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Samsung Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro 20. kattan boşluğa bırakıldı

TechRax YouTube kanalı, Galaxy S20'yi ve iPhone 11 Pro'yu 20. kattan merdiven boşluğuna düşürdü.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 15:26..
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Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 11 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti.  Samsung ise şubat ayında Galaxy S20 ailesini tanıttı ve Apple'ın karşısına çıktı.

Peki bu iki amiral gemisi modellerden hangisi daha dayanıklı? TechRax YouTube kanalı, Samsung Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro modellerini 20. kattan merdiven boşluğuna bıraktı. Bakalım hangi telefon galip geldi?

Samsung Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro'yu 20. kattan attılar - VİDEO

İlk düşmenin ardından iPhone 11 Pro'nun ekranı biraz hasar aldı. Ancak, Samsung Galaxy S20'nin ekranında herhangi bir sorun oluşmadı.

İkinci düşmede ise her iki telefonun ekranı da kullanılamaz hale geldi.

Instagram: @eshteknoloji

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