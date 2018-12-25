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Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'a Android 9 Pie güncellemesi geldi

Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri için Android 9 Pie güncellemesini kullanıma sundu.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 17:39..
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Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus kullanıcıları, ocak ayına kadar bir Android 9 Pie güncellemesi beklemiyorlardı. Ancak Samsung, yeni yıla girmeden önce güncellemeyi söz konusu telefonlar için kullanıma sundu.

android pie

Şimdiye kadar, İngiltere, Almanya, Hollanda, Slovakya, İsviçre, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerden başlayarak dağıtıma sunulan Android 9 güncellemesi, ülkemizdeki Galaxy S9 ve S9 Plus telefonlara da yakında gelecek. Yeni güncelleme ile birlikte ayrıca Samsung'un yeni One UI arayüz tasarımı da akıllı telefonlardaki yerini alacak.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'a Android 9 Pie güncellemesi geldi

Telefonunuz için Android 9 Pie güncellemesinin gelip gelmediğini kontrol etmek için telefonunuzun 'Ayarlar' uygulamasına girin, daha sonra 'Yazılım güncelleştirme' bölümüne giderek güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.


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