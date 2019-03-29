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Samsung Galaxy Tab A 2019 tanıtıldı

8 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelen Samsung Galaxy Tab A 2019'un detaylı özelliklerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 10:58..
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Samsung Galaxy Tab A 2019 tanıtıldı

Dev şirketler yeni akıllı telefonlarını birer birer tanıtmaya devam ederken tablet pazarı, popülerliğini biraz kaybetti. Piyasada her segmente göre tablet çeşitleri olan Samsung, bu tablet seçeneklerine bir yenisini daha ekledi.

Güney Koreli dev Samsung, Galaxy Tab A tablet modelinin 2019 versiyonunu duyurdu. S Pen desteğine de sahip yeni tabletin detaylı özelliklerini hep beraber inceleyelim.

SAMSUNG

SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 ÖZELLİKLERİ

1920 x 1200 çözünürlüğüe sahip 8 inç bir ekran büyüklüğü ile gelen Samsung Galaxy Tab A 2019, gücünü Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 7904'ten alıyor. MicroSD kart ile 512 GB'ye kadar yükseltilebilen 32 GB depolama alanına sahip tablette 3 GB RAM bulunuyor.

Akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız çoklu kamera kurulumlarına sahip olmayan Galaxy Tab A 2019, 8 MP çözünürlüğünde tek bir arka kameraya ve 5 MP bir ön kameraya sahip. Artırılmış gerçeklik emojileri ve çıkartma desteği de sunan tabletin arka kamerasıyla, FULL HD 1080p videolar kaydedilebiliyor.

SAMSUNG

Android 9 Pie işletim sistemiyle piyasaya çıkacak Galaxy Tab A 2019'un batarya kapasitesi ise 4200 mAh olarak açıklandı. Ayrıca tablette bir de S Pen bulunuyor. Şimdilik sadece Kamboçya, Laos, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam ve İngiltere gibi ülkelerde satışa çıkacak olan Galaxy Tab A'nın çıkış fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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