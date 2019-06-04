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Samsung Galaxy Tab A 2019’un yeni bir modeli ortaya çıktı

Güney Koreli şirket Samsung, Galaxy Tab A 2019 serisine ait 7 inçlik yeni bir tablet modeli piyasaya sürecek.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 12:00..
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ABD'nin eyaletler arası ve uluslararası radyo, televizyon, telefon, uydu ve kablo iletişimini denetleyen bağımsız bir devlet dairesi olan Federal İletişim Kurulu, Samsung Galaxy Tab A 2019 serisine ait 7 inçlik yeni bir modeli doğruladı. SM-T295 model numarasına sahip yeni tablet, Galaxy Tab 10.1 modelinin daha küçük bir versiyonu olacak.

Federal İletişim Kurulu sertifikasına göre yeni Samsung tabletinin özelliklerine kısaca bir göz atalım.

SAMSUNG

SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 (7 inç) ÖZELLİKLERİ

Sertifika bilgilerine göre yeni Samsung Galaxy Tab A 2019’un 7 inçlik modeli, 4980 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Tabletin ayrıca SM-T290 model numaralı 4G destekli bir modeli de piyasaya çıkacak.  Tablet hakkında Samsung tarafından doğrulanan başka herhangi bir bilgi bulunmasa da yeni gelen raporlara göre, 7 inçlik tablette Samsung’un kendi işlemcisi Exynos değil, 4 çekirdekli Snapdragon bir işlemci kullanılacak.

Samsung Galaxy Tab A 2019’un yeni modeli hakkında şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.

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