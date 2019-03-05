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Samsung, Google ve Apple için katlanabilir ekran üretecek

Samsung, en büyük rakipleri Apple ve Google'ı, kendi müşterisi yapmak istiyor.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 12:12..
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Samsung, Google ve Apple için katlanabilir ekran üretecek

20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtan Samsung, ekran teknolojisinde de ipleri elinde tutmak istiyor. Şirket, en büyük rakiplerinden ikisi olan Apple ve Google için katlanabilir ekran üretmeye hazırlanıyor.

samsung

SAMSUNG, EKRANLARI APPLE'A GÖNDERDİ

Yeni gelen raporlara göre Samsung, ürettiği katlanabilir ekranları çoktan Apple'a göndermiş durumda. Apple, her ne kadar Samsung'a olan bağlılığını azaltmak istese de katlanabilir ekranlar söz konusu olduğunda, Samsung ile anlaşmaya sıcak bakıyor.

Yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung, yılda 2 buçuk milyon katlanabilir ekran üretme kapasitesine sahip. Bu kapasitenin, gelen talebe göre 10 milyona kadar çıkabileceği belirtilen raporda, şirketin Google ve Apple gibi dev şirketlere de bu ekranları satacağı belirtiliyor.

samsung

KATLANABİLİR iPHONE'UN EKRANINI SAMSUNG ÜRETECEK

Samsung ve Huawei'nin, kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından gözler iPhone'a çevrildi. Apple'ın bu sene içerisinde tanıtması beklenen katlanabilir iPhone'un, ekran tedarikçisi büyük ihtimalle Samsung olacak. Bu telefona ait detaylar işe şimdilik bilinmiyor.

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