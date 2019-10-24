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Samsung, güncelleme ile parmak izi sorununu giderdi

Samsung, Galaxy S10'da yer alan parmak izi sensörünün kolayca kandırılabilmesi sorununu, yaptığı yeni bir güncelleme ile düzeltti.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 16:27..
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Samsung'un bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy S10, parmak izi sensöründe meydana gelen hatalar nedeniyle birçok kullanıcıya güvenlik sorunu yaşattı. İlk olarak 3 boyutlu baskı ile elde edilen parmak izlerinin, telefonun kilidini açabildiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise herhangi bir koruyucu kılıfın bile parmak izini açabildiği tespit edildi.

Samsung Galaxy S10'un parmak izi kılıfla açılabiliyor VİDEO

Samsung, güncelleme ile parmak izi sorununu giderdi

SAMSUNG GÜNCELLEME YAYINLADI VE SORUNU GİDERDİ

Galaxy S10'da bulunan parmak izi problemlerinin farkında olduğunu açıklayan Samsung, en kısa zamanda yeni bir güncelleme ile hataların giderileceğini belirtmişti. Şirket, dün yayınladığı yeni bir güncelleme ile sorunu tamamen ortadan kaldırdı.

Samsung yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: ''Samsung, ürünlerin güvenliğini oldukça ciddiye alıyor ve biyometrik kimlik doğrulama işlevlerini geliştirmek için sürekli iyileştirme ve güncellemeler yayınlayıp, güvenliğin en üst düzeyde olduğundan emin olacak.''

samsung

Galaxy S10'da meydana gelen parmak izi sorunlarının kaynağı ise henüz bilinmiyor. Ancak Samsung, plastik veya silikon ekran koruyucuları nedeniyle parmak izi sensörünün bozulabileceğini belirtelerek, kullanıcıların yalnızca orijinal ekran koruyucularını tercih etmesini istiyor.

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Samsung, güncelleme ile parmak izi sorununu giderdi

Samsung, güncelleme ile parmak izi sorununu giderdi

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