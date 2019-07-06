Samsung, iki yeni Galaxy A serisi telefon piyasaya sürecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yıl içerisinde birkaç yeni Galaxy A serisi cep telefonu piyasaya sürdü. Şirket, şimdi de oldukça üst seviye yeni telefonlarıyla Galaxy A serisini taçlandırmak istiyor. Bu telefonların iki tanesi, Snapdragon 855 işlemciden güç alacak ve en yeni özelliklerle donatılacak.





BAZI ÖZELLİKLER BELLİ OLDU

Galaxy A70 ve Galaxy A80’in tanıtıldığını düşünürsek, SM-A908 ve SM-A905 model numarasına sahip iki üst düzey telefonun Galaxy A90 olarak tanıtılmasını bekliyoruz. SM-A908 model numaralı telefon, 48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ve 5G desteği sunarken, SM-A905 model numaralı telefon ise 48 MP + 12 MP + 5 MP arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacak her iki Galaxy A90 da ekrana gömülü parmak izi özelliğine sahip 6.7 inç Super AMOLED ekran ile kullanıcılarla buluşacak. A90 telefonlarının ayrıca Samsung'un 45 W hızlı şarj teknolojisini de kullanması bekleniyor.

Bu iki telefon hakkında henüz başka bir bilgi bulunmasa da sahip olduğu özelliklere bakıldığında iki telefonun da oldukça üst seviye özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.

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