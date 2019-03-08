Samsung, iki yeni katlanabilir telefon üretmeyi planlıyor

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte şirketin ilk katlanabilir telefonu olan Galaxy Fold'u tanıtmış ve adından sıkça söz ettirmişti. Ardından Huawei, katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak Samsung'un karşışına çıkmıştı. Yeni gelen bilgilere bakacak olursak, katlanabilir akıllı telefonlara yenileri eklenecek gibi görünüyor.

Katlanabilir akıllı telefonlara daha alışamamışken, Samsung'un iki yeni katlanabilir telefon üretmeyi planladığı bildiriliyor.

DİKEY KATLANAN TELEFON

Samsung'un bir sonraki katlanabilen akıllı telefonunun Galaxy Fold'dan farklı görünmesi ve dikey bir katlama şekli alması muhtemel. Görünüşe göre Samsung, bu katlama biçimiyle telefonun dış kısmına yine bir ekran yerleştirmek istiyor.

Samsung'un diğer bir katlanabilir telefonunun ise dışa doğru katlanacağı belirtiliyor. Kaynaklara göre Samsung şimdilerde bu telefon üzerinde çalışmalarına hız kazandırmış durumda.

Yaklaşık 8 yıldır katlanabilen ekranlar üzerinde çalışan Samsung, ilk katlanabilir telefonunu Huawei'den daha önce tanıtarak bir adım öne geçmişti. 1.980 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak telefon, 26 Nisan'da piyasaya sürülecek. Önümüzdeki yıllarda ise daha pek çok katlanabilen akıllı telefon göreceğiz gibi görünüyor.

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