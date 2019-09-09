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Samsung, iki yeni televizyon modelini tanıttı

Samsung, Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşen IFA 2019 Fuarı’nda, Lifestyle TV modellerini ziyaretçilere sundu.

AA | 09.09.2019 - 09:48..
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Geçtiğimiz mayıs ayında Güney Kore'de düzenlediği etkinlikte birkaç yeni televizyonunu tanıtan Samsung, Berlin’de düzenlenen IFA 2019 Fuarı’nda da televizyon tasarımındaki gücünü ortaya koyduğu The Serif ve The Frame modelleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Tuval görünümlü bir tasarıma sahip Serif modeli, 4 ayaklı bir destek ile birlikte tanıtılırken, Frame ise adından da anlaşılacağı gibi çerçeve şeklinde duvara asılabiliyor.

samsung

İKİ FARKLI FRAME MODELİ

Ceviz, bej, siyah ve beyaz çerçeve seçeneklerine sahip The Frame, ortam ışığını algılayarak ekran parlaklığını ve renk tonunu otomatik olarak dengeliyor. Düzenli ve minimalist görünümünü korumak için görünmez incelikte bağlantı kablosu ve duvara sıfır askı aparatı ile birlikte gelen QLED teknolojili The Frame’in, 55 ve 65 inç olmak üzere 2 farklı modeli bulunuyor.

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Samsung’un ünlü Fransız tasarımcı Ronan & Erwan Bourollec tarafından tasarlanan The Serif modeli, QLED teknolojisine sahip. 55 inç modeliyle birlikte gelen televizyon, sahip olduğu 4 ayağı sayesinde resim tablolarını andırıyor.

Samsung, Serif ve Frame ismini verdiği iki televizyonunu, aylar önce Güney Kore'de piyasaya sürmüştü. Şirket, bu yeni televizyonları Avrupa ülkelerinde de satışa çıkarmak için gün sayıyor.

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