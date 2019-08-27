Samsung ile Microsoft mobil cihazlar için güçlerini birleştirdi

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen mobil cihazların hızla yükselişi devam ederken büyük şirketler kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. Samsung ile Microsoft, bu konuda stratejik ortaklıklarını genişleterek yeni teknolojiler geliştireceklerini duyurdu.

İki şirket, mobil cihazlar arasında senkronize bir deneyim sunmak üzere yeni ürünler, servisler ve entegrasyonlar üretecek. Yeni Galaxy Note10’da sağlanan özel Microsoft entegrasyonları ile başlayan bu süreçte, kullanıcılar artık akıllı telefonları ile kişisel bilgisayarları arasında kolayca geçiş yapabilecek.

MICROSOFT GALAXY ÜRÜNLERİ İÇİN ÇALIŞACAK

Samsung ile Microsoft bilgisayar kullanımını daha verimli ve daha güçlü kılmaya odaklanmış uzun soluklu bir ortaklığa sahip. Samsung Galaxy Note10 ile başlayan bu yeni süreçte Microsoft’un akıllı telefonlar için geliştirdiği en popüler verimlilik çözümlerinin Galaxy ürün ve servislerine kesintisiz entegrasyonu sağlanacak.

GELECEKTE İKİ ŞİRKET ORTAKLIKLARINI GELİŞTİRECEK

Bulut bilişim ve gelişmiş zekâ alanında yeni ilerlemeler gerçekleştikçe ve ağ hızları yükseldikçe gelecek yıllarda Samsung ile Microsoft arasındaki ortaklık daha da önem kazanacak. Samsung ile Microsoft birlikte yeni teknolojilere öncülük edecek ve kullanıcıların çalışma biçimlerinde dönüşümler gerçekleştirecek.

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