Samsung, kadına şiddet uygulanan dizilere reklam vermeyecek

Çok uzun zamandır tartışılan kadına ve çocuğa şiddet konusu, televizyon dizilerinde de sık sık karşımıza çıkıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için ise şimdiye kadar bazı projeler hayata geçirilmişti. Kadına ve çocuğa yapılan şiddete karşı, bir hamle de Samsung'dan geldi.

Samsung Electronics Türkiye, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizi ve programlara reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmede bulunmama kararı aldı.

Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka & Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımıcısı Barış Gökpınar, "Bazı dizi ve programların kadınlara ve çocuklara şiddeti senaryo ve formatlarının temeline koyuyor olmasını kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizi ve programlara reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmesinde bulunmama kararımızı hayata geçiriyoruz. Reklam veren diğer tüm kurum ve kuruluşları bu hareketimize katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SAMSUNG, HİÇBİR ŞEKİLDE DESTEK OLMAYACAK

Bu kapsamda Samsung, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan, senaryosunda sistematik şekilde kadına ve çocuğa fiziksel ya da ruhsal şiddeti içeren hiçbir dizi ve programa, eylül ayında başlayan yeni yayın dönemi itibarıyla hiçbir şekilde reklam vermeyecek, sponsor olmayacak ve ürün yerleştirmede bulunmayacak.

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