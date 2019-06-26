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Samsung, Galaxy Fold'daki sorunları çözemedi

Yeni gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Fold'da meydana gelen ekran sorunlarını çözemediğinden, telefonun piyasaya ne zaman sürüleceği bilinmiyor.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 11:11..
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Samsung, Galaxy Fold'daki sorunları çözemedi

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti. O zamandan bu yana katlanabilir telefonlar ile ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve yeterince dayanıklı olmayacakları belirtilmişti.

Tanıtılmasından kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold'u test eden birçok kullanıcı, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmişti.

Samsung, Galaxy Fold'daki sorunları çözemedi

SAMSUNG ÖN SİPARİŞLERİ DURDURMA KARARI ALDI

Samsung Galaxy Fold'da ortaya çıkan ekran problemlerinin ardından hatasını kabul eden Samsung, hızlı bir şekilde telefonun ön siparişlerini durdurma kararı almış ve kullanıcılardan özür dilemişti.

Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihinin ertelenmesinin ardından telefonun temmuz ayında piyasaya çıkacağı iddia edilse de yeni gelen raporlara göre Galaxy Fold henüz buna hazır değil.

falaxy fold

GALAXY FOLD SORUNLARI HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan Galaxy Fold'un temmuz ayında piyasaya çıkacağı haberlerini yalanlayan Samsung yetkilileri, telefonun henüz buna hazır olmadığını söyleyerek, ''Gelecek ay Galaxy Fold'u tanıtmaya hazırlansaydık şu ana kadar sorunları çözmemiz gerekirdi.'' ifadelerini kullandı.

Samsung, Galaxy Fold'un ne zaman piyasaya çıkacağı sorularına ilişkin ise gelecek haftalarda çeşitli duyuruların yapılacağını belirterek net cevap vermekten kaçındı.

falaxy fold

"İLERLEME KAYDEDEMEDİK"

Samsung Galaxy Fold için gelecek haftaları bekleyen kullanıcılar, tahmin ettiklerinden daha fazla beklemek zorunda kalabilir. Bir Samsung yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre nisan ayından meydana gelen ekran sorunlarından bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.

Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğimizde Samsung'un ilk katlanabilir telefonu olan Galaxy Fold, birçok kullanıcı için tamamen hayal kırıklığı yarattı. Telefonun tanıtılması üzerinden aylar geçmesine rağmen Galaxy Fold'un ne zaman satışa çıkacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

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