Samsung, merakla beklenen Galaxy S20 serisini tanıttı

Samsung, geçtiğimiz yıl şubat ayında Galaxy S10 serisini tanıttıktan sonra ağustos ayında da Galaxy Note 10 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Galaxy S10 serisinin tanıtımının üzerinden 1 yıl geçti ve Samsung, az önce ABD'de düzenlediği etkinlikte yeni Galaxy telefonlarını tanıttı.

Samsung, 2020 yılından itibaren Galaxy S10 serisine devam etmeyip, Galaxy 20 serisine geçti. Bu nedenle yeni telefonlar, Galaxy S20 olarak isimlendirildi.

10 serisinden 20 serisine atlamak aslında alışık olmadığımız bir şey değil. Örneğin Huawei ve Honor, genellikle amiral gemisi telefonlarında bu stratejiyi izliyor. ( Mate 10, Mate 20, P10, P20, Honor 10, Honor 20...)

İşte Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra özellikleri:

SAMSUNG GALAXY S20 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Samsung'un tanıttığı Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modellerinin üçü de 5G bağlantısını destekliyor. Ancak Galaxy S20 modelinde mmWave 5G desteği bulunmayacak. Bu durum, S20 modelinde çok yüksek 5G bağlantı hızlarına ulaşamayacağınız anlamına geliyor. Ancak Galaxy S20 Plus ve S20 Ultra modelleri mmWave 5G teknolojisini destekleyecek.

Telefonların ekranlarına göz atacak olursak, Samsung Galaxy S20 modelinde 6.2 inç büyüklüğünde bir ekran karşımıza çıkıyor. Galaxy S20 Plus'ın ekranı 6.7 inç ve Galaxy S20 Ultra'nın ekranı ise 6.9 inç büyüklüğünde olacak. Ayrıca bu ekranlar, 120Hz yenileme hızını da destekleyecek.

Üç telefonun da kamera özellikleri şu şekilde:

Kamera özelliklerine baktığımızda Samsung'un oldukça iyi işler çıkardığını görebiliyoruz. Örneğin Galaxy S20 Ultra'da kullanılan 108 MP'lik arka kamera oldukça iyi fotoğraflar çekebildiği gibi 100X yakınlaştırma da yapabiliyor. Telefonların kamera özelliklerine göz attığınızda, Samsung'un özellikle Galaxy S20 Ultra modelinde oldukça bonkör davrandığını görebilirsiniz.

Ayrıca Samsung'un kullandığı yeni kameralar, 8K çözünürlüğünde videolar da kaydedebiliyor.

Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modellerinin üçü de Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten güçlerini alacak.

Her üç telefonda da varsayılan olarak 12GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca biraz daha fazla ödeyerek 512GB depolama sürümleri de satın alınabiliyor. Ancak Galaxy S20 Ultra'nın 512 GB depolama sürümünde 16GB RAM bulunuyor.

Son olarak batarya kapasitelerine değinecek olursak, Galaxy S20'de 4.000mAh, Galaxy S20 Plus'ta 4.500mAh ve Galaxy S20 Ultra modelinde ise 5.000mAh batarya bulunuyor. Bu nedenle Galaxy S20 Ultra modelinin diğer modellere göre daha ağır olduğunu söyleyebiliriz.

FİYATLAR

Samsung Galaxy S20: 999 dolar

Samsung Galaxy S20 Plus: 1199 dolar

Samsung Galaxy S20 Ultra: 1399 dolar

TÜRKİYE FİYATLARI