Samsung, merakla beklenen Note 10 serisini tanıttı

Samsung'un, Galaxy S10 serisinden sonra en çok merak edilen telefonu şüphesiz Galaxy Note 10 oldu. Şirket, az önce düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini tanıttı. Geçmiş yıllardan farklı olarak 3 farklı Note 10 modeli tanıtan Samsung, 5G teknolojisini de bu modellerden birine ekledi.

Gelin hep birlikte Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus ve Galaxy Note 10 Plus 5G'nin teknik özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.





SAMSUNG GALAXY NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Infinity-O ekran deliğine yerleştirilmiş kamera tasarımına sahip 6,3 inç büyüklüğünde ve 2280 x 1080 piksel çözünürlüğünde FullHD+ AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy Note 10, gücünü Snapdragon 855'ten alsa da ülkemizde Samsung Exynos 9825 işlemcisini kullanan modeli satışa çıkacak. 8 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçeneklerine sahip telefonda 45W süper hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya bulunuyor.

16 MP ultra geniş açı kamera + 12 MP geniş açı kamera + 12 MP zoom kamera olmak üzere 3 arka kameraya sahip Samsung Galaxy Note 10'un ön tarafında ise 10 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor. Telefonun 12 MP ana kamerası ise değiştirilebilir diyafram değerleriyle profesyonel fotoğraf makinesini aratmıyor.





SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS ÖZELLİKLERİ

Infinity-O ekran deliğine yerleştirilmiş kamera tasarımına sahip 6,8 inç büyüklüğünde ve 3040 x 1440 piksel çözünürlüğünde QHD+ AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy Note 10 Plus, tıpkı Note 10 modelinde olduğu gibi gücünü Snapdragon 855'ten alıyor. Ancak ülkemizde yine Samsung Exynos 9825 işlemcisine sahip sürümü satışa çıkacak. 12 GB RAM ve 256 GB /512 GB / 1 TB depolama seçeneklerine sahip telefonda 45W süper hızlı şarj destekli 4300 mAh batarya bulunuyor.

16 MP ultra geniş açı kamera + 12 MP geniş açı kamera + 12 MP zoom kamera + derinlik kamerası olmak üzere 4 arka kameraya sahip Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın ön tarafında ise 10 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor. Yine Note 10 modelinde olduğu gibi bu telefonun ana kamerası da değiştirilebilir diyafram değerlerine sahip.

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 5G ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Note 10 serisinin 5G modeline baktığımızda aslında ayrı bir telefon olarak karşımıza çıkmıyor. Samsung, bu telefonda Note 10 Plus ile aynı özellikleri kullanmış: Galaxy Note 10+ 5G'nin tek farkı ise cihaz üzerinde 5G modemin bulunması. Telefonun diğer bütün özellikleri Note 10+ modeli ile aynı. Ayrıca işlemci olarak Snapdragon 855+ modelini kullanan Samsung, böylelikle cihazı tam anlamıyla güçlü hale getiriyor.

GELİŞTİRİLMİŞ S-PEN

Galaxy Note serisinin olmazsa olmazı S-Pen, Galaxy Note 10 serisinde daha da geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Üzerinde 6 farkllı sensör bulunan S-Pen sayesinde kalemi ekrana dokundurmadan, sadece ufak hareketlerle telefonunuzu kontrol edebileceksiniz.

DAHA GELİŞTİRİLMİŞ KAMERA

Samsung Galaxy Note 10 serisinde bulunan kamera özellikleri birçok yenilik ile birlikte geliyor. Örneğin daha önce sadece fotoğraflarda kullanılan arka plan bulanıklaştırma efekti, Galaxy Note 10 serisinde artık videolar için de kullanılabilecek. Ayrıca üzerinde bulunan sensörler sayesinde cisimleri 3 boyutlu olarak tarayan Note 10 serisi, bu cisimleri 3 boyutlu model haline getirebiliyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus modelleri ülkemizde ön siparişe açıldı. Telefonların satış fiyatları ise şöyle:

Samsung Galaxy Note 10: 9 bin 899 TL

Samsung Galaxy Note 10 Plus: 11 bin 399 TL

Samsung Galaxy Note 10 serisi 21 Ağustos'ta satışa çıkacak.

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