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Samsung, önden arkaya esneyebilen bir ekran patenti aldı

Samsung'un, ön taraftan arka tarafa doğru esneyebilen yeni bir akıllı telefon patenti ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 10:44..
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Son zamanlarda oldukça farklı akıllı telefon tasarımları karşımıza çıkarken, yeni gelen bilgiler daha farklı tasarımların da olacağını gösteriyor. Özellikle son günlerde katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un ekran problemleriyle boğuşan Samsung, telefonun ön tarafından arka kısmına doğru esneyebilen ekrana sahip yeni bir patent aldı.

samsugn

ESNEK EKRANDAN OLUŞUYOR

Kullanıcıların arka kameraları ön kamera gibi kullanmasına izin verecek bu yeni patent, ön ve arka ekranların aynı anda kullanılmasını da sağlayabilir. Arka ekranı kolayca öne çekmek için tasarlanmış yeni patentin, Samsung tarafından hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

samsung

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