Samsung, orta seviye Galaxy M31 modeli üzerinde çalışıyor

Samsung, bu yılın başlarında Galaxy M serisine ait Galaxy M10, M20, M30 ve M40 modellerini duyurmuştı. Şirket, bu telefonların yeni sürümlerini gelecek yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy M11 ve Galaxy M31 modelleri üzerinde çoktan çalışmaya başladı.

Samsung Galaxy M11'in SM-M115F, Galaxy M31'in ise SM-M315F model numarasına sahip olduğu söyleniyor. Telefonların tasarım özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmasa da özellikleri hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Gelin bu iddialara daha yakından bakalım.

SAMSUNG GALAXY M31 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M31'in Qualcomm Snapdragon 665 işlemci tarafından destekleneceği ve 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

Telefonda ayrıca 48 MP ana kamera + 12 MP geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü olmak üzere üç arka kamera bulunacak. Telefonun ön kamerası ise ekran deliği içerisine yerleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.

Telefonunun diğer özellikleri hakkında ise başka bir bilgi bulunmuyor. Yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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