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Samsung, telefonlar için 12GB RAM üretimine başladı

Samsung, akıllı telefonlar için yeni nesil 12GB RAM üretimine başladığını duyurdu.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 09:56..
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Akıllı telefonlar her geçen yıl geliştikçe kullanılan RAM miktarı da artıyor. Önceleri 2GB RAM'e fazla dediğimiz telefonlar, şimdi ise 8GB RAM'ler kullanıyor. Durum böyle olunca, akıllı telefonlar için RAM üretimi oldukça önemli bir hale geldi.

Samsung, akıllı telefonlar için 10nm'lik 12GB RAM üretimine başladığını duyurdu. Bu yeni çipler, önceki sürümlerine göre akıllı telefonlarda daha az yer kaplayacak.

samsung

GÜÇ TÜKETİMİ AZALACAK

Samsung'un üreteceği 12GB LPDDR4X RAM'ler, akıllı telefonların güç tüketimini en aza indirerek daha az alan kaplayacak. Yeni RAM'leri kullanacak akıllı telefonlar, beşten fazla kamerayı, daha büyük ekran boyutunu, yapay zekayı ve 5G teknolojisini aynı anda idare edebilecek ve aynı zamanda telefonla yapılan güç tüketen işlemler daha az kaynak kullanmış olacak.

SAMSUNG

Samsung Memory Marketing başkan yardımcısı Sewon Chun, ''LPDDR4X ile, küresel akıllı telefon üreticilerinin hızla artan talebini karşılamak için en iyi şekilde konumlandırılmış birinci sınıf mobil bellek üreticisi olarak konumumuzu güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsung'un yeni RAM yongaları, üretim aşaması bittikten sonra yeni nesil telefonlarda kullanılacak.

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