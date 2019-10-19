Samsung, ters çentiğe sahip yeni bir telefon patenti aldı

Günümüzde akıllı telefon sektörünün bir hayli gelişmesiyle, birbirinden farklı tasarıma sahip birçok telefon piyasaya sürüldü.

İlk başlarda ön kameraları ekran çentiği üzerine yerleştiren üreticiler, daha sonra ekran çentiğini tamamen kaldırarak, üstten açılabilen kamera sistemleri kullanmaya başladı.

Samsung’un geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı, ancak yeni ortaya çıkan patent görüntülerine baktığımızda, Güney Koreli üreticinin bir süre daha çentikten vazgeçmeyeceği görülüyor.





TERS ÇENTİKLİ EKRANA SAHİP

Samsung’un yukarıdaki patent görüntülerine baktığımızda, telefonun çentiğinin üst taraftan dışarı doğru çıktığını görüyoruz. Böyle bir tasarımı daha önce hiç görmediğimizden, telefonun gerçekte nasıl bir tasarıma sahip olacağı şimdiden merak konusu.

Samsung’un, gelecekte kullanıcıların karşısına farklı tasarımlar çıkaracağı kesin. Ancak, yukarıdaki patent görüntülerinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.