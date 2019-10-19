taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

Samsung, ters çentiğe sahip yeni bir telefon patenti aldı

Samsung’un aldığı ters çentikli ekrana sahip telefon patenti, günümüz telefonlarına kıyasla oldukça ilginç görünüyor.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 10:16..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzde akıllı telefon sektörünün bir hayli gelişmesiyle, birbirinden farklı tasarıma sahip birçok telefon piyasaya sürüldü.

İlk başlarda ön kameraları ekran çentiği üzerine yerleştiren üreticiler, daha sonra ekran çentiğini tamamen kaldırarak, üstten açılabilen kamera sistemleri kullanmaya başladı.

Samsung’un geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı, ancak yeni ortaya çıkan patent görüntülerine baktığımızda, Güney Koreli üreticinin bir süre daha çentikten vazgeçmeyeceği görülüyor.

samsung

 

TERS ÇENTİKLİ EKRANA SAHİP

Samsung’un yukarıdaki patent görüntülerine baktığımızda, telefonun çentiğinin üst taraftan dışarı doğru çıktığını görüyoruz. Böyle bir tasarımı daha önce hiç görmediğimizden, telefonun gerçekte nasıl bir tasarıma sahip olacağı şimdiden merak konusu.

Samsung’un, gelecekte kullanıcıların karşısına farklı tasarımlar çıkaracağı kesin. Ancak, yukarıdaki patent görüntülerinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise bilinmiyor.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Samsung, ters çentiğe sahip yeni bir telefon patenti aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

37
Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

236
Katalanlar caddeleri ateşe verdi

Katalanlar caddeleri ateşe verdi

66
Kemal Kılıçdaroğlu otostop çeken gençleri kampüse bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu otostop çeken gençleri kampüse bıraktı

207
MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

38
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

83
Robert Pattinson: Batman kahraman değil

Robert Pattinson: Batman kahraman değil

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir