Samsung, Türkiye'den çekilecekleri iddialarına yanıt verdi

Son günlerde Google ile Türkiye Rekabet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlıklar gündeme oturdu. Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz yıl kestiği 93 milyon lirayı haksız bulan şirket, Türkiye'nin android lisanlarını iptal edebileceğini açıklamıştı.

Google'ın gönderdiği yazıda; Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye’de satılan Android telefonlarda kullanılamayacağı belirtilmişti.

Dün itibarıyla yeni bir açıklama yayınlayan Rekabet Kurumu, Google'ın yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirterek geri adım atmayacaklarını açıkladı.

SAMSUNG'UN TÜRKİYE'DEN ÇEKİLECEĞİ İDDİASI

Bütün bu gelişmelerin ardından olaya Samsung da dahil oldu. Çıkan haberler, Samsung'un Google uygulamaları olmadan Türkiye'de telefon satmayacağını iddia ediyordu.







SAMSUNG'DAN İDDİALARI YALANLAYAN AÇIKLAMA GELDİ

Samsung’dan yapılan açıklamada, şirketin, 2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarına ve planlamalarına devam ettiği ifadelerine yer verilerek, “Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

GELİŞMELERİN KISA BİR ÖZETİ

Google ile Rekabet Kurumu arasında son günlerde yaşanan olayların gelişme sırası ise şu şekilde:

1- Rekabet Kurumu, haksız rekanet yaptığı nedeniyle Google'a 2018 yılında 93 milyon TL ceza kesti.

2- Google, kesilen cezayı haksız bularak Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını ve Android telefonlarda Google uygulamalarına yer vermeyeceklerini açıkladı.

3- Rekabet Kurumu, Google'ın alınan kurallara uyması gerektiğini ve geri adım atmayacaklarını açıkladı.

4- Bütün bu gelişmelerden sonra, Samsung'un Google uygulamaları olmadan Türkiye'de telefon satmak istemeyeceği ve ülkemizden çekileceği iddia edildi.

5- Samsung yaptığı açıklamada, çıkan iddiaları yalanladı ve Türkiye pazarındaki faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz.

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