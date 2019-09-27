Samsung, uygun fiyatlı Galaxy Note modeli üzerinde çalışıyor

Geçtiğimiz ağustos ayında Galaxy Note 10 serisini tanıtan Samsung, her ne kadar dikkatleri üzerine çekse de telefonların oldukça pahalı olması nedeniyle, her kesime hitap edememişti. Şirket, daha uygun fiyatlı bir Galaxy Note modeli piyasaya sürerek, daha geniş kitlelere ulaşmak istiyor.

SamMobile, SM-N770F isimli yeni bir Samsung telefonu keşfetti. Model numarasındaki 'N' harfi, bu telefonun Galaxy Note serisine ait olduğu anlamına geliyor.

DAHA UYGUN FİYATLI OLACAK

Samsung, Galaxy Note 10 serisini zaten geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Bu nedenle, yeni telefonun Note 10 serisinden daha uygun fiyatlı olacağı da gelen haberler arasında. Ayrıca bu telefonun, 128 GB depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor.

SM-N770F model numaralı yeni Galaxy Note telefonu hakkında, şu anda elimizde başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu telefonun, Galaxy Note 10 serisinden daha uygun fiyatlı olması, şüphesiz birçok kullanıcıyı oldukça mutlu edecek.

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