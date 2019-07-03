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Samsung, yanlardan genişleyen bir akıllı telefon patenti aldı

Samsung'un, yanlardan genişleyerek tablet halini alan yeni bir akıllı telefon patenti ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 15:58..
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Katlanabilir akıllı telefonlar henüz hayatımıza tam olarak girmemişken, akıllı telefon üreticileri telefonları farklı şekillere sokmaya oldukça kararlı görünüyor. Galaxy Fold'da meydana gelen ekran problemleri nedeniyle katlanabilir telefonunu aylar geçmesine rağmen hala piyasaya sürmeyen Samsung, yanlardan genişleyerek tablet şeklini alan yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

samsung

SAMSUNG'UN YENİ PATENTİ ORTAYA ÇIKTI

Samsung'un geçtiğimiz ay aldığı yeni patent görüntülerine baktığımızda, telefonun sağından ve solundan çıkan iki ekran görüyoruz. Bu ekranlar kapandığında ise tekrar telefonun içerisine gizlenir hale geliyor. Telefonun içerisinde bulunan motorlu mekanizmaya sarılan esnek ekranlar, tekrar açılarak uzatılabiliyor.

samsung

Gelecekte böyle bir telefonun piyasaya çıkabilmesi için Samsung'un, epey bir çalışma yapması gerekebilir. Çünkü Galaxy Fold ile yaşanan hayal kırıklığının ardından şirketin, en ince detaylara bile dikkat etmesi gerekiyor.

SAMSUNG 2016 YILINDA SARILABİLİR EKRANINI TANITMIŞTI

Aslında Samsung, 2016 yılında aynı mekanizmaya sahip sarılabilir esnek OLED ekran prototipini sergilemişti. Bu ekranlar sadece 0,3mm kalınlığında olsa da dokunmatik panele sahip değillerdi. Şirket, şimdi bu panelleri akıllı telefonlara uygulamak için çalışmalar yapıyor.

Samsung'un sarılabilir esnek ekran prototipi VİDEO

 

Samsung'un yukarıda bahsettiğimiz patent görüntülerini incelemek isterseniz de aşağıdaki görsellere göz atabilirsiniz.

samsung

samsung

samsung

samsung

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