Samsung, yapay zeka destekli görünmez klavyesini tanıttı

Bu yıl 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleşen Tüketici Elektroniği Fuarı, birçok farklı teknolojiyi görmemizi sağladı. Bu teknolojilerden biri de Samsung'un tanıttığı görünmez akıllı telefon klavyesi.

SelfieType olarak adlandırılan akıllı klavye, yapay zeka desteği sayesinde telefonunuzun ön kamerasını kullanarak el hareketlerini takip edip yazıya döküyor.

Samsung'un yayınladığı videoda, yalnızca Galaxy Fold ve bir Samsung tableti kullanılmış. Bu nedenle bu özelliğin sadece Samsung cihazlarında çalışacağını söyleyebiliriz. SelfieType klavyenin yayınlanıp yayınlanmayacağı şu an için bilinmese de gelecek için oldukça umut verici görünüyor.





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