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Samsung yeni oyun servisini oyun telefonuyla birlikte tanıtabilir

Samsung, PlayGalaxy Link adını verdiği yeni mobil oyun servisini, yeni bir oyun telefonu piyasaya sürerek açıklayabilir.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 10:34..
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Apple'ın, 'Apple Arcade' oyun servisini duyurmasından ve Google'ın 'Stadia' bulut oyun hizmetini açıklamasından sonra bir adım da Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'dan geliyor.

Oyun sektöründeki rakiplerinden geride kalmak istemeyen Samsung,  çok yakında  PlayGalaxy Link adında kendi mobil oyun servisini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, oyun servisini başlatmadan hemen önce yeni bir oyun telefonu piyasaya sürebilir.

samsung

SAMSUNG DÜNYA GENELİNDEKİ OYUNCULARI HEDEF ALACAK

Gelişen akıllı telefon teknolojileri ile birlikte mobil oyuncuların sayısı bir hayli artarken, Samsung bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Samsung'un halihazırda Finlandiya şirketi Hatch ile işbirliği içinde geliştirilen bir bulut oyun hizmeti bulunuyor, ancak bu hizmet sadece Güney Korel'deki 5G ağlarında çalışıyor.

Samsung'un yayınlayacağı yeni mobil oyun hizmeti PlayGalaxy Link servisi ise dünya genelindeki oyuncuları hedef alacak. iddialara göre şirket, yeni oyun servisi ile birlikte bir de oyun telefonu piyasaya sürecek.

samsung

  • PlayGalaxy Link patent dosyası  (Kaynak: LetsGoDigital)

Samsung'un yeni piyasaya süreceği oyun telefonunun Galaxy A serisinden olması bekleniyor. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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