Samsung'un 45W hızlı şarj cihazı oldukça pahalı olabilir

Samsung'un Galaxy Note 10 serisi ile birlikte yeni 45W hızlı şarj cihazını da tanıtması bekleniyor. Ancak Galaxy Note 10 sahipleri, bu hızlı şarj cihazına sahip olmak için ekstra bir ücret ödemek zorunda kalacak; çünkü Galaxy Note 10'un kutusundan 45W hızlı şarj cihazı çıkmayacak. Ancak bu durumun, Samsung tarafından henüz onaylanmadığını söyleyelim.

OLDUKÇA PAHALI OLABİLİR

Hollandalı web sitesi GalaxyClub'a göre, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkte satışa çıkacak 45W hızlı şarj cihazının satış fiyatı 56 dolar olacak. Eğer bu bu iddia doğruysa Samsung'un yeni şarj cihazı, ülkemizde vergilerle birlikte 400 liranın üzerine çıkabilir.

Ortaya çıkan başka bir söylentiye göre ise Samsung, Galaxy Note 10'ların kutusuna 25W şarj cihazını yerleştirecek. Samsung'un 45W hızlı şarj cihazının Galaxy Note 10'un kutusundan çıkmaması kimilerine göre iyi, kimilerine göre ise kötü haber. Çünkü hızlı şarj cihazına sahip Galaxy Note 10, normal fiyatına göre biraz daha pahalı olabilir.

Samsung'un, ilerleyen zamanlarda nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

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