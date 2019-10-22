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Samsung'un daha ucuz katlanabilir telefonu nisan ayında gelebilir

Samsung'un üzerinde çalıştığı ikinci katlanabilir telefonu, gelecek yılın nisan ayında satışa çıkabilir.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 14:48..
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Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold'u test eden birçok kullanıcı, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmişti. Samsung ise, daha sonra telefonun satış tarihini birçok kez ertelemiş ve onarım sürecine koyulmuştu.

Samsung, aylarca süren onarım sürecinin ardından, söz konusu sorunları gidererek, Galaxy Fold modelini geçtiğimiz haftalarda 1.980 dolardan satışa çıkarmıştı.

Samsung'un daha ucuz katlanabilir telefonu nisan ayında gelebilir

YENİ BİR KATLANABİLİR TELEFON DAHA GELİYOR

Samsung'un, Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen, daha küçük bir telefon üzerinde çalıştığını zaten sizlerle paylaşmıştık. Bu telefon, aynı zamanda Galaxy Fold'un 2 bin dolara varan fiyatına kıyasla, daha ucuz bir fiyatla satışa çıkacak. Ancak yine de yeni katlanabilir telefonun en az 1.500 dolardan satılacağı konuşuluyor.

Samsung, yeni katlanabilir telefonunun depolama alanını da düşürerek, satış fiyatını aşağılara çekmek istiyor. Örneğin Galaxy Fold'da bulunan 512 GB depolama alanı, Galaxy Fold 2'de 256 GB'a kadar düşürülebilir.

samsung

NİSAN AYINDA SATIŞA ÇIKABİLİR

Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun ne zaman piyasaya çıkacağaına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bazı kaynaklara göre ise Galaxy Fold 2, 2019'un nisan ayında kullanıcılarla buluşacak.

O zamana kadar telefonla ilgili yeni detaylar belli olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Samsung'un daha ucuz katlanabilir telefonu nisan ayında gelebilir

Samsung'un daha ucuz katlanabilir telefonu nisan ayında gelebilir

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