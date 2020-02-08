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Samsung'un Galaxy S20'yi tanıtacağı etkinliğe Google da katılacak

Google, Samsung'un yeni Galaxy S20 serisi ve katlanabilir telefonunu tanıtacağı UNPACKED etkinliğine katılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 12:24..
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Samsung, 11 Şubat tarihinde ABD'de gerçekleştireceği UNPACKED etkinliğinde, merakla beklenen Galaxy S20 serisini ve yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtmaya hazırlanıyor.

Android'in resmi Twitter hesabı, beklenmedik bir şekilde Samsung'un etkinliğine Google'ın da katılacağını açıkladı. Şimdiye kadar etkinliğe katılacağını sır gibi saklayan Google'ın, neyin tanıtımını yapacağı ise bilinmiyor.

Google

'HEYECAN VERİCİ BİR ŞEY GELİYOR'

Android'in resmi Twitter hesabı, Samsung'un etkinliğinde Google'ın da yer alacağını belirterek ''Heyecan verici bir şey geliyor. Etkinlikte görüşürüz.'' ifadelerine yer verdi.

Google'ın etkinliğe katılacağı hiçkimse tarafından tahmin edilmediğinden, şirketin kesin olarak ne tanıtacağı şu an için bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklar, yeni Galaxy S20 telefonları için Google Duo desteğinin tanıtılacağını söylüyor.

Yine de daha fazla ayrıntı için, 11 Şubat'ta düzenlenecek olan etkinliği beklememiz gerekecek.

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Samsung'un Galaxy S20'yi tanıtacağı etkinliğe Google da katılacak

Samsung'un Galaxy S20'yi tanıtacağı etkinliğe Google da katılacak

Samsung'un Galaxy S20'yi tanıtacağı etkinliğe Google da katılacak

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