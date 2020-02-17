taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0474
Euro
6.5558
Altın
1581.12
Borsa
120923.12
Gram Altın
307.86
Bitcoin
58493.17

Samsung'un ikinci katlanabilir telefonunda da ekran sorunları var

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'te, ekran sorunları tespit edildi.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 16:36..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung, 20 Şubat 2019'da düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak, sonraki aylar Samsung için pek de iyi geçmedi ve telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle Galaxy Fold'un, piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelendi.

Samsung, ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır telefonu onarmak için çalıştı ve ardından Galaxy Fold'u piyasaya sürdü. Ancak kullanıcıların güvenini kaybeden telefon, beklenilen satış rakamlarına ulaşamadı.

SAMSUNG'DAN KATLANABİLİR YENİ TELEFON: GALAXY Z FLIP

Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı. Ancak yeni gelen bilgilere göre, bu telefonun ekranında da bazı problemler bulunuyor.

Samsung'un ikinci katlanabilir telefonunda da ekran sorunları var

GALAXY Z FLIP'İN EKRANI ÇATLADI

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan bir Galaxy Z Flip kullanıcısı, telefonu satın alır almaz katladığında ekranın çatladığını belirtti.

Mondoir isimli Twitter kullanıcısı, ''Samsung Galaxy Z Flip'i biraz önce aldım ve daha sonra kutuyu açarak koruyucu filmi ekrandan kaldırdım. Daha sonra katlanabilir telefonu katlamaya çalıştım ve ekran bu hale geldi.'' ifadelerini kullandI ve aşağıdaki fotoğrafı paylaştı.

galaxy z

Samsung Galazy Z Flip'te böyle bir sorunun meydana gelmesi, kullanıcıları bir hayli tedirgin etse de piyasada bulunan bütün Galaxy Z Flip modellerinde aynı sorunun oluşacağını söylemek şimdilik çok zor. Bu nedenle telefonu almak isteyen kullanıcıların biraz daha beklemesinde fayda var.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek, güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Samsung'un ikinci katlanabilir telefonunda da ekran sorunları var

Samsung'un ikinci katlanabilir telefonunda da ekran sorunları var

Samsung'un ikinci katlanabilir telefonunda da ekran sorunları var

Samsung'un ikinci katlanabilir telefonunda da ekran sorunları var

Samsung'un ikinci katlanabilir telefonunda da ekran sorunları varSamsung'un ikinci katlanabilir telefonunda da ekran sorunları var

İlginizi Çekebilir
Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikayı mahkeme durdurdu
Tesla'nın Berlin'de kuracağı elektrikli otomobil fabrikası, kesilen ağaçlar nedeniyle mahkeme engeline takıldı.
ABD, Çinli şirketlere karşı kendi 5G ürünlerini test ediyor
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'un, ABD ve müttefik ülkelerdeki teknoloji şirketleriyle, Çin’li 5G tedarikçilerine alternatif ürünler geliştirmek için çalıştığını söyledi.
Milli radarda sona yaklaşıldı
Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı, Gaziantep Havalimanı'na kuruldu, test aşamasının ardından hizmete başlayacak.
Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır
Samsung Galaxy S10 ve Note 10 telefonlarda bulunan çöp kutusu özelliğini nasıl kullanabileceğinizi anlattık.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Şeker'in soruşturmasında sona geliniyor
Kadir Şeker'in soruşturmasında sona geliniyor
321
37 ilde PKK operasyonunun bilançosu
37 ilde PKK operasyonunun bilançosu
203
Burcu Esmersoy zor günlerini anlattı
Burcu Esmersoy zor günlerini anlattı
473
FETÖ'cülerin kopya düzeneği
FETÖ'cülerin kopya düzeneği
236
İsmail Ok İyi Parti'den istifa etti
İsmail Ok İyi Parti'den istifa etti
303
Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi
Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi
613
Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler
Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler
197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir