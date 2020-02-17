Samsung'un ikinci katlanabilir telefonunda da ekran sorunları var

Samsung, 20 Şubat 2019'da düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak, sonraki aylar Samsung için pek de iyi geçmedi ve telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle Galaxy Fold'un, piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelendi.

Samsung, ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır telefonu onarmak için çalıştı ve ardından Galaxy Fold'u piyasaya sürdü. Ancak kullanıcıların güvenini kaybeden telefon, beklenilen satış rakamlarına ulaşamadı.

SAMSUNG'DAN KATLANABİLİR YENİ TELEFON: GALAXY Z FLIP

Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı. Ancak yeni gelen bilgilere göre, bu telefonun ekranında da bazı problemler bulunuyor.

GALAXY Z FLIP'İN EKRANI ÇATLADI

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan bir Galaxy Z Flip kullanıcısı, telefonu satın alır almaz katladığında ekranın çatladığını belirtti.

Mondoir isimli Twitter kullanıcısı, ''Samsung Galaxy Z Flip'i biraz önce aldım ve daha sonra kutuyu açarak koruyucu filmi ekrandan kaldırdım. Daha sonra katlanabilir telefonu katlamaya çalıştım ve ekran bu hale geldi.'' ifadelerini kullandI ve aşağıdaki fotoğrafı paylaştı.

Samsung Galazy Z Flip'te böyle bir sorunun meydana gelmesi, kullanıcıları bir hayli tedirgin etse de piyasada bulunan bütün Galaxy Z Flip modellerinde aynı sorunun oluşacağını söylemek şimdilik çok zor. Bu nedenle telefonu almak isteyen kullanıcıların biraz daha beklemesinde fayda var.

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