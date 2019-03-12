Samsung'un katlanabilir yeni telefon patenti ortaya çıktı

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği bir etkinlikte, şirketin ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtmıştı. 27 Nisan'da ülkemizde de satışa çıkacak olan Galaxy Fold, şimdiden birçok akıllı telefon kullanıcısının ilgisini çekmiş durumda.

Aradan geçen haftalardan sonra, Güney Kore devinin yeni katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefona ait patent görüntüleri internette paylaşıldı.

DIŞA DOĞRU KATLANACAK

Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy Fold'un biri katlanabilen büyük eklran, diğeri ise katlandığında önde kalan küçük ekran olmak üzere iki adet ekranı bulunuyor. Önde bulunan küçük ekran sayesinde, telefon katlandığı zaman da kullanılabiliyor.

Samsung'un patent görüntüleri, dışa doğru katlanan bir telefona işaret ettiğinden bu telefonda, ikinci bir ekran olmasına gerek kalmayacak. Telefon katlandığında ekran zaten dışarda kaldığından, tek elle rahatlıkla kullanılabilecek.

Telefonun arkasında bulunan menteşeye baktığımızda, katlandığında birbiri içine geçen bir sistem kullanılacak. Bu tasarım, telefon katlandığında tamamen düz olmasını sağlayacak. Galaxy Fold'dan daha aşağı bir seviye ve daha ucuz olacağı tahmin edilen yeni katlanabilir telefonun, ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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