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Samsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştü

Samsung'un, geçtiğimiz günlerde Galaxy S10 5G'yi uzaya göndermek için kullandığı araç, bir evin bahçesine indi.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 15:02..
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz günlerde SpaceSelfie uzay aracına Galaxy S10 5G modelini yerleştirerek uzaya göndermişti. Şirketin gönderdiği araç her ne kadar reklam amaçlı olsa da 19 kilometreye kadar yükselmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde evinin arka bahçesine çıkan ABD'li Dan Mumby-Welke, yere çakılan bir uzay aracı gördüğünde hemen videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Aracın yükselmesini sağlayan hava balonları ise elektrik tellerine takılmıştı.

Daha sonra bu aracın, Samsung'un 3 gün önce uzaya gönderdiği SoaceSelfie aracı olduğu tespit edildi.

Samsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştü VİDEO

SAMSUNG: ÖZÜR DİLERİZ

Bir Samsung sözcüsü, söz konusu aracın Samsung'a ait olduğunu doğrularken, şu ifadelere yer verdi: "Bugün erken saatlerde, Samsung Avrupa'nın SpaceSelfie uzay aracı Dünya'ya geri döndü. Kötü hava koşulları nedeniyle zarar gören araç, kırsal bir alana yumuşak bir iniş yaptı. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.''

samsung

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Samsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştü

Samsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştü

Samsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştü

Samsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştü

Samsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştüSamsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştüSamsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştüSamsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştüSamsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştüSamsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştü

Samsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştüSamsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştü

Samsung'un uzaya gönderdiği araç evin bahçesine düştü

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