Samsung'un yeni televizyonları, klavye ve fare destekli olacak

Samsung, 2019 TV'leri için insanların bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar gibi çeşitli cihazları TV'lerinden kontrol etmelerini sağlayacak yeni bir özelliğini duyurdu. Şirket, Uzaktan Erişim özelliğinin, kullanıcıların klavye veya fare gibi bazı aksesuarları TV'lerine bağlamasına olanak sağladığını, böylece bilgisayarlarındaki oyunları, TV'lerinden oynayabileceklerini veya web tabanlı ofis servislerini daha büyük ekranda kullanabileceklerini ifade etti.





Bu özelliklerin nasıl kullanılacağı ise henüz belli değil. Samsung, oluşturduğu altyapı sayesinde bu özelliklerin dünyanın her yerinde kullanıma sunulacağını belirtiyor. Samsung'un bu özelliği HDMI kablosu olmadan oyun oynamak veya program kullanmak isteyen kullanıcılar için iyi bir çözüm olabilir.