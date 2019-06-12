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Samsunlu adam nişanlısından ayrılınca boğazını kesti

Samsun’da nişanlısından ayrılan Suat B., otogara sevgilisini görmek üzere gitti. Ancak genç adam, bir anda intihar girişiminde bulunarak çevredekileri şaşkına çevirdi.

İHA | 12.06.2019 - 08:45..
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Olay, Bafra ilçesinde otogarda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce nişanlısından ayrılan Suat B., iddiaya göre ayrıldığı nişanlısını görmek için otogara gitti.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Şahıs, burada birden eline geçirdiği falçata ile boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu.

ÇEVREDEKİLER TAMPON YAPTI

Kanlar içerisinde yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın boğazına tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı şahıs daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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