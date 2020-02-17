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Samsunda bir ailenin hayata tutunma çabası

Hastalıklarla mücadele eden Alkan ailesi, sadece engelli maaşı ile geçiniyor. Eşine ve iki çocuğuna baktığı için çalışamayan baba yetklilerden yardım bekliyor.

İHA | 17.02.2020 - 12:03..
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Samsun’un Atakum ilçesinde bir binanın bodrum katında yaşamlarını devam ettiren Alkan ailesi, birçok hastalıkla mücadele ediyor.

Baba Ali Alkan, eşi ve çocuklarının hastalıkları nedeniyle hastane ve ev arasından mekik dokurken, aylık 900 TL engelli maaşı ile geçinmeye çalışıyor.

"ÇARESİZ DURUMDAYIM"

Eşinin ve çocuklarının tedavi masraflarının 100 bin TL’yi bulduğunu belirten Baba Ali Alkan, "Eşim hücre hastası, lösemi hastalığının bir çeşidi, her akşam trombosit alması gerekiyor. Doktorlar bu şekilde çok fazla ömrünün olmadığını söyledi. Çocuklar fakültenin acilinde büyüdü. Ben çalışamıyorum evde eşime bakmak zorundayım. Oğlumun fizik tedavisi için buradaki hastaneler aylık 5 bin TL para istiyor. Eşimin bir ilacı 3 bin 500 TL. Çaresiz durumdayım. Ailemin tedavileri mevcut. Ama tek başımayım. Çalışma imkanım olsa çalışabilirim ama ailemden ötürü çalışamıyorum" dedi.

Samsunlu ailenin yardım çığlığı VİDEO


Samsunda bir ailenin hayata tutunma çabası

Samsunda bir ailenin hayata tutunma çabası

Samsunda bir ailenin hayata tutunma çabası


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