Samsunlu anne yanlışlıkla 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

37 yaşındaki Samsunlu anne Ayşe Baştürk, hayatının en acı anlarından birini geçtiğimiz günlerde yaşadı.

OĞLUNU YANLIŞLIKLA EZDİ

Baştürk, park halindeki otomobili farkında olmadan vitesteyken çalıştırınca 2,5 yaşındaki oğlu Erdem Baştürk, ileri doğru hamle yapan otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin hemen hastaneye götürdüğü 2,5 yaşındaki Erdem Baştürk, yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Küçük çocuk, sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.