Samsun'da yaşayan iki kardeşten evde kalın mesajı

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının önüne geçmek için yoğun çalışmalar yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden herkese bir mesaj iletti.

"BU MESAJI HERKES ALSIN İSTEDİK"

Bakan Fahrettin Koca, kendisine yollanan bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." dedi.

"ANNE VE BABAMIZI GÖRMEMİZ İÇİN SİZ DE EVDE KALIN"

Gelen mesajda iki küçük çocuğun ellerinde tuttuğu, "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşim ile ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." yazılı not oldukça dikkat çekti.